mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе из озера Теплого водолазы извлекли тело молодой женщины в одежде

26 июля 2021, 06:41
Фото: УГЗ г Уфы
Женщину, которую в последний раз видели 23 июля, обнаружили в 20 метрах от берега.

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало информацию о том, что вчера днем водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы извлекли из озера Теплого в уфимском районе Инорс тело женщины,1990 года рождения.

– Последний раз ее видели на берегу водоема вечером 23 июля, с 24-го она числилась пропавшей. Водолазы обнаружили ее тело на глубине шести метров и в двадцати метрах от берега; молодая женщина была частично одета, – сообщила пресс-служба УГЗ Уфы..

Также сообщается, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Однако можно заметить, что сроки пропажи молодой девушки и время её обнаружения совпадает с информацией, которую распространяли в процессе поисков Эльвиры Рахимовой. Поисковый отряд Лиза Алерт сообщал о том, что женщина была найдена мертвой днем 25 июля.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48