В Башкирии снова отложили ограничительные меры для ресторанов и фитнес-клубов

– Применять ограничивающие меры к общественному питанию такие меры как ограничение доступа без каких-либо документов при наших цифрах заболеваемости сейчас оснований нет. Если есть возможность отложить, с моей стороны я не вижу рисков здесь, – заявила Анна Казак, глава Роспотребнадзора по Башкирии.
Хабиров сообщил, что ограничительные меры в силу не вступают и все работают в прежнем режиме, но с соблюдением существующих требований.
– Если ситуация будет в пике уходить, а мы не знаем, все что угодно может произойти, мы вернемся к этому вопросу, – уточнил глава региона.