«Сидеть с температурой в очередях». Записки больного Covid-19 из Башкирии

В половине двенадцатого утра ко мне приехал дежурный врач. Я рассказала, что меня беспокоит, на что она всего лишь скромно меня послушала и сказала, что хрипов нет. Пока она писала мне в назначение лечения банальные витамин С и Аквалор я все-таки уточнила, что мама сдавала ПЦР-тест и возможно у меня тоже может быть коронавирус. Только после этого мне был назначен тест. Но чтобы его сдать, несмотря на плохое самочувствие и температуру мне придется идти в поликлинику. Надеюсь, что хотя бы направление там уже будет и меня не отправят как маму сидеть в многочасовых очередях.