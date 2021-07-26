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Башкирский оперный певец Ильдар Абдразаков стал лучшим исполнителем итальянских песен

26 июля 2021, 04:31
Фото: ildarabdrazakov/instagram.com
Премию вручили артисту в итальянском театре Ла Скала.

Об этом событии певец сообщил на своей странице в Instagram, сегодня, 26 июля.

Он опубликовал фото награды — лошадка похожая на первый взгляд на деревянную с указанием имени артиста и датой вручения 25 июля 2021 года. В подписи к фото он добавил следующее.

Для меня большая честь, в двадцатилетний, юбилейный год моего дебюта в театре Ла Скала, получить премию в Италии! Спасибо президенту фонда «VLLABERTELLI»Эрминдо Туччи, за премию в номинации: Великолепный исполнитель в мире «Пения на итальянском», — написал оперный певец.

Напомним, что Ильдар Абдразаков является заслуженным артистом России, обладателем двух премий Грэмми, также является народным артистом Башкортостана.

#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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