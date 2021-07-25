mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии братья не поделили женщину, ссора завершилась поножовщиной

25 июля 2021, 11:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
По факту ножевого ранения, которое нанес житель Стерлитамакского района своему сводному брату, возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, 37-летний ранее судимый мужчина ранил ножом своего 29-летнего сводного брата, к которому приехал в гости вместе со своей подругой. Оказалось, что причиной пьяной ссоры стала ревность, таким образом брат решил пресечь ухаживания родственника за его спутницей.

Поножовщина между родными братьями случилась и в Белорецком районе республики. Причиной ссоры стал красивый охотничий нож, который 42-летний старший брат решил отнять у младшего.- 38-летнего. После этого старший брат сам вызвал скорую помощь и сдался полиции.

Материалы по теме
В Уфе мужчина пырнул ножом соседа, слишком громко включившего музыку в машинеОпубликовано видео нападения на людей с ножом в ЕкатеринбургеВ Пермском крае лицеист напал на учителя с ножом
#Новости#Ножевое ранение#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48