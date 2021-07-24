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Минтруд разрешил отстранять от работы отказавшихся от вакцинации сотрудников

24 июля 2021, 07:49
Фото: 1MediaInvest
Сотрудника, который в срок не предоставил справку о прохождении вакцинации от коронавируса, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Это относится к работникам, не имеющим медицинских противопоказаний для прививки, говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора по организации вакцинации в рабочих коллективах.

Сотрудники, отказавшиеся от вакцинации, могут работать дистанционно. Однако такие условия рекомендуют разрешить только работникам, которые имеют медотвод от прививки.

В документе отмечается, что для стабилизации ситуации с COVID-19 необходимо обеспечить в компании уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников (с учётом переболевших коронавирусом и вакцинированных не более шести месяцев назад).

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