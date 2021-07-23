В Уфе из окна 15 этажа выпал ребенок

Уважаемые уфимцы и гости столицы! Не оставляйте детей без присмотра в комнатах, где открыты окна. Объясняйте им, что опасно для жизни играть на подоконниках и опираться на москитные сетки. Установите на окнах блокираторы, чтобы дети не могли самостоятельно открыть их.Управление гражданской защиты Уфы