«Почта России» прокомментировала ситуацию с пострадавшей посетительницей в Уфе

Пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий прокомментировал историю с уфимской пенсионеркой пострадавшей в отделении «Почты России» 15 июля. Напомним, что женщина пошла в отделение, чтобы пополнить транспортную карту, но находясь в очереди, на нее упал мужчина которому, стало плохо. После того, как он пришел в себя, он покинул отделение, а пенсионерка была доставлена в больницу с переломом бедра.