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«Почта России» прокомментировала ситуацию с пострадавшей посетительницей в Уфе

23 июля 2021, 11:40
Фото: 1mediainvest.ru
По словам представителя организации, пенсионерке и упавшему на нее мужчине была оказана помощь сотрудников.

Пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий прокомментировал историю с уфимской пенсионеркой пострадавшей в отделении «Почты России» 15 июля. Напомним, что женщина пошла в отделение, чтобы пополнить транспортную карту, но находясь в очереди, на нее упал мужчина которому, стало плохо. После того, как он пришел в себя, он покинул отделение, а пенсионерка была доставлена в больницу с переломом бедра.

Как сообщил представитель управления, в организации в курсе произошедшего и со своей стороны оказывают всяческую помощь правоохранителям. Также они рассказали свою версию произошедшего.

— Войдя в отделение, мужчина прошел к свободному окну, где его начал обслуживать наш сотрудник. Мужчине стало плохо, и, заметив это, оператор немедленно поспешил в клиентскую зону, чтобы оказать ему необходимую помощь. Одновременно в клиентскую зону выбежали другие сотрудники, помогли мужчине и женщине подняться и сразу же вызвали скорую. После приезда врачей сотрудники отделения помогли транспортировать женщину в машину скорой помощи. Мужчина от медицинской помощи отказался, — сообщил Слуцкий.

Касаемо вопроса о том, что входит в обязанности сотрудников отделения почты, чтобы обеспечить безопасность нахождения посетителей, Слуцкий пояснил, что если клиенту стало плохо, сотрудники отделения должны вызвать скорую и, при необходимости, оказать человеку первую помощь. В случае с пенсионеркой сотрудники сделали все, что от них зависело, чтобы помочь клиентам.

Однако на вопрос, будет ли предоставлена компенсация женщине, пресс-секретарь пояснил, что сотрудниками была в полной мере оказана необходимая помощь и «Почта России»

— К сожалению, произошел несчастный случай, мужчине стало плохо. Это внешний фактор, на который наши сотрудники не могли повлиять, но предприняли все от них зависящее для минимизации его последствий. Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, и мы оказываем им в этом полное содействие.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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