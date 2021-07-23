Имущество скандально известного в Башкирии «Уралкапиталбанка» выставлено на торги

Сообщение о проведении повторных торгов было размещено на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве накануне, 22 июля.
Планируется, что на нем распродадут нежилые помещения расположенные по адресу Менделеева 149, а также офисную мебель, оргтехнику и прочее.
Организатором торгов выступит АО «Российский аукционный дом». Начальная цена на недвижимость составит от 41,2 млн рублей. Заявки от участников торгов будут принимать с 26 июля по 1 сентября. Итоги аукциона планируется подвести 6 сентября. Победителем торгов будет признан участник, предложивший наибольшую сумму.
Напомним, что лицензию у банка отозвали в феврале 2018 года. «Уральский капитал» находится под владением предпринимателя Дамира Камилова, который был признан банкротом. Осенью прошлого года на торги было выставлено имущество ООО «Бизнес-Центр „Оникс“». Недвижимость планировали реализовать в пользу банка-банкрота.