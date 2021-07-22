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За прошедшие сутки в Уфе снова зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе

22 июля 2021, 07:18
Фото: 1mediainvest.ru
Оперативные данные предоставили в Минэкологии республики.

На стационарной станции в парке «Нефтехимиков» за прошедшие сутки зафиксировано превышение по оксиду углерода в 1,2 ПДК. Об этом рассказала корреспонденту Mkset пресс-секретарь министерства Рената Газина сегодня, 22 июля.

Также станция в Новых Черкассах за минувшие сутки зафиксировала превышения по сероводороду в 1,4 ПДК.

Как пояснили в ведомстве, на сегодня зафиксировано 41 обращение граждан на химический запах сероводорода в воздухе. 38 из них поступило от Управления гражданской защиты Уфы и 3 обращения от жителей поселков Алексеевка и Чесноковка.

#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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