За прошедшие сутки в Уфе снова зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе

На стационарной станции в парке «Нефтехимиков» за прошедшие сутки зафиксировано превышение по оксиду углерода в 1,2 ПДК. Об этом рассказала корреспонденту Mkset пресс-секретарь министерства Рената Газина сегодня, 22 июля.
Также станция в Новых Черкассах за минувшие сутки зафиксировала превышения по сероводороду в 1,4 ПДК.
Как пояснили в ведомстве, на сегодня зафиксировано 41 обращение граждан на химический запах сероводорода в воздухе. 38 из них поступило от Управления гражданской защиты Уфы и 3 обращения от жителей поселков Алексеевка и Чесноковка.