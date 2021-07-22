В Уфе полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на солнцепеке

В Управлении гражданской защиты сообщили о двух случаях спасения детей из беды.
В первом случае спасателям удалось вызволить полуторогодовалого мальчика из автомобиля, который находился на солнцепеке.
Как выяснилось, мама мальчика недавно установила новую сигнализацию которая и стала виновницей опасной ситуации. Вернувшись с малышом после прогулки к машине, она оставила сумку и ключи на водительском сиденье, усадила ребенка в детское кресло на пассажирском, закрыла дверь, а когда подошла обратно к своему месту, обнаружила, что сигнализация каким-то образом сработала и заблокировала все двери. На улице была 30-градусная жара, поэтому женщина, не раздумывая, вызвала спасателей, чтобы вытащить сына из машины.
Во втором случае спасателям пришлось вызволять из «железного плена» трехлетнюю малышку. Девочка не очень удачно повернулась в своей кроватке и в результате, коленка ребенка застряла между ограждениями кровати.
Спасателям удалось разжать прутья кроватки и освободить ногу ребенка. Малышка не пострадала.