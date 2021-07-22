Ухаживающей за лежачей свекровью уфимке отказали в выплате на детей от 3 до 7 лет

— Выплаты назначаются детям от 3 до 7 лет включительно до наступления дня рождения 8 лет. Также выплата осуществляется только льготным категориям граждан, это может быть мать-одиночка, получатели пособия по потере кормильца и так далее. Выплата не будет назначена, если нет льготной категории, в этом случае мама должна работать. Если рассматривать категорию многодетных, то тогда один из родителей может не работать и получать пособие. В случае Анастасии можно сказать, что она может получать выплаты, только если у нее есть официальный документ о том, что она ухаживает либо за инвалидом первой группы, либо за пожилым старше 80 лет, — пояснили в центре соцподдержки.