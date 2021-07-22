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«Тихий ужас»: Поклонская оценила отношение к проблемам вакцинации

22 июля 2021, 18:41
Фото: pxhere.com
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей пресс-конференции выразила свое мнение о проблемах пандемии коронавируса, карантинных мерах и обязательной вакцинации.

Она подчеркнула, что уже почти два года население земного шара живет в стрессовом состоянии. Вводятся разнообразные ограничения, карантин. Также она заявила, что не согласна с идеей обязательной вакцинации.

«Это же просто тихий ужас», — цитирует Поклонскую Infox.

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