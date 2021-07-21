Житель Уфы скончался, попав под поезд

— В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в ведомстве.