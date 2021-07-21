Житель Уфы скончался, попав под поезд

Инцидент произошел 19 июля на 1629 километре близ станции «Уфа». Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении по транспорту.
Предположительно под колеса поезда попал 33-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.
— В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в ведомстве.
Аналогичный случай произошел этой зимой в Санкт-Петербурге. Тогда под колесами поезда скончался 43-летний уроженец Башкирии, который переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.