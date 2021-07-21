6,5 тысяч жителей Уфы приняли участие в богослужениях в честь Курбан-байрама

— Вчера во всех мечетях Уфы состоялись праздничные богослужения, в которых приняли участие 6,5 тысяч человек. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации и проведении этого праздника на высоком уровне», — поблагодарил мэр.