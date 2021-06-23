Как итог - ограничения в работе общепита, развлекательных заведений, отмена мероприятий. Как долго будет длиться третья волна коронавируса? Поможет ли вакцинация? Будет ли введен новый локдаун? Рассмотрим в этой статье эти и другие вопросы.
Итак, Россия переживает третью волну коронавируса. Можно ли было ее избежать? Безусловно, считают эксперты в области вирусологии, ведущие врачи-инфекционисты страны. Для этого всего-то надо было пройти вакцинацию и не игнорировать меры предосторожности: носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, особенно в местах большого скопления народа.
Конечно, всеобщая вакцинация, стартовавшая в начале этого года, должна была уже принести плоды, но промежуточные результаты прививочной кампании показали ничтожно маленький процент вакцинированных. На сегодняшний день полностью привито около 10% всего населения России. Стало ли наступление жары одним из факторов скачка заболеваемости коронавирусом? Вирусологи отвечают на этот вопрос отрицательно.
Согласно экспертному мнению, погодные и климатические условия не влияют на развитие эпидемии, а вот всеобщая безответственность в отношении соблюдения противоэпидемических мер вполне может привести к вспышке болезни. Так, именно после длинных майских праздников, по убеждению специалистов, начала расти кривая заболеваемости. Очевидно, что период отдыха, в течение которого бдительность граждан заметно ослабла, повлек за собой новую вспышку ковида в стране.
Как сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, главной целью государства в период пандемии является проведение мероприятий, которые позволят избежать локдауна. Правительство действительно делает все, чтобы сдержать рост числа инфицированных, но действует пока точечно, вводя ограничения поэтапно в сферах, требующих особой бдительности и осторожности. Первым делом нужно снизить контагиозность вируса, поэтому в местах большого скопления народа целесообразно снизить нагрузку, сократить посещаемость.
Это касается развлекательных центров, театров, кинотеатров, музеев и, конечно, заведений общепита. Так, в столице сейчас, например, не разрешается ночная работа кафе, ресторанов и других точек. В других регионах тоже ограничивают работу предприятий сфер обслуживания, объектов развлекательной и оздоровительной индустрии, ограничивают часы работы бассейнов, спа-салонов, аттракционов, фуд-кортов и детских площадок. Кое-где, в Башкирии например, с посетителей требуют справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Дополнительным стимулом для работодателей, владельцев бизнеса в данных сферах должна стать обязательная вакцинация работников - не менее 60% штата. Ведь так они смогут продолжить работу даже в условиях эпидемии.
Не так давно на въезде в Ивановскую область, где сегодня наблюдается большое число зараженных, заработал контрольно-пропускной пункт, на котором обязаны остановиться все водители и пассажиры. У них должен быть сертификат о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест.
Только те, у кого в порядке документы, могут двигаться дальше в сторону Костромы, Ярославля и Москвы. Также при заселении в гостиницу, санаторий или пансионат тоже потребуют ПЦР-тест и справку о вакцинации. Такие меры уже постепенно вводятся в разных регионах страны.
Таким образом, власти делают все возможное, чтобы сдержать рост числа пациентов, поскольку коечный фонд довольно ограничен. Так, в Москве уже потихоньку открывают резервные фонды больничных коек, поскольку прогнозы на ближайшие дни неутешительные. Согласно прогнозам, прирост числа заболевших в сутки скоро составит 20 тысяч случаев. Так считает профессор вирусологии Александр Чепурнов. Эксперт говорит, что, достигнув этой цифры, эпидемия в России пойдет на спад.
Но если уже сегодня принять меры и пройти вакцинацию, то снижение числа инфицированных произойдет гораздо раньше, и удастся избежать критического уровня ситуации. Вакцинация, по убеждениям вирусологов, является единственным средством остановить шествие ковида и новых его штаммов, каждый из которых является страшнее своего предшественника. Образующиеся в процессе вакцинации антитела создают в организме человека среду, в которой вирусу будет очень дискомфортно. И в итоге заболевание пройдет в гораздо более легкой форме.