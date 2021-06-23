Это касается развлекательных центров, театров, кинотеатров, музеев и, конечно, заведений общепита. Так, в столице сейчас, например, не разрешается ночная работа кафе, ресторанов и других точек. В других регионах тоже ограничивают работу предприятий сфер обслуживания, объектов развлекательной и оздоровительной индустрии, ограничивают часы работы бассейнов, спа-салонов, аттракционов, фуд-кортов и детских площадок. Кое-где, в Башкирии например, с посетителей требуют справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Дополнительным стимулом для работодателей, владельцев бизнеса в данных сферах должна стать обязательная вакцинация работников - не менее 60% штата. Ведь так они смогут продолжить работу даже в условиях эпидемии.