Врач из Уфы рассказал, нужно ли после вакцинации соблюдать режим самоизоляции

— При перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией антитела вырабатываются, конечно, но они являются нестабильными, то есть, условно говоря, сегодня они есть, завтра их нет. При вакцинации вырабатывается стойкий иммунитет, стойкие антитела сроком до двух лет, — объяснил Шангареев.