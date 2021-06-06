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Врач из Уфы рассказал, нужно ли после вакцинации соблюдать режим самоизоляции

6 июня 2021, 07:27
Фото: 1MediaInvest
Заместитель главного врача Городской клинической больницы Дёмского района Уфы Ильгиз Шангареев ответил на распространённые вопросы о вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях главы администрации района Айдара Базгудинова.

На вопрос о соблюдении режима самоизоляции после или до прививки врач ответил, что в этом нет необходимости. Однако в целях профилактики даже после вакцинации следует носить маску в общественных местах.

По словам медика, наличие антител к вирусу не является противопоказанием для проведения вакцинации, так как задача прививки заключается в выработке стойкого иммунитета к болезни.

При перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией антитела вырабатываются, конечно, но они являются нестабильными, то есть, условно говоря, сегодня они есть, завтра их нет. При вакцинации вырабатывается стойкий иммунитет, стойкие антитела сроком до двух лет, объяснил Шангареев.

Врач рекомендует за двое-трое суток до прививки отказаться от употребления алкогольных напитков, жирных, жареных и копчёных продуктов.

Специалист добавил, что при прохождении вакцинации необходимо иметь только российский паспорт, нет необходимости брать на процедуру страховой полис.

#Новости#Александра Константинова#Коронавирус COVID-19
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