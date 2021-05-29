Радий Хабиров рассказал о «смешных» случаях при работе с обращениями жителей Башкирии

Руководитель региона отметил, что платформа является важным инструментом для работы с обратной связью с населением. Однако иногда при взаимодействии с местными жителями происходят забавные случаи, которыми глава республики поделился на своей странице в соцсетях.
К примеру, представителям муниципалитета пришлось объяснять жителям неловкую причину большого количества комаров и нелепые обстоятельства отключения водоснабжения.
— У нас тоже бывают такие смешные случаи. Постараемся, чтобы таких «шедевров» больше не было, — добавил Радий Хабиров.