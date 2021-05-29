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Радий Хабиров рассказал о «смешных» случаях при работе с обращениями жителей Башкирии

29 мая 2021, 12:25
Фото: 1MediaInvest
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 29 мая, на семинаре обсудил с главами городов и районов работу системы «Инцидент-менеджмент».

Руководитель региона отметил, что платформа является важным инструментом для работы с обратной связью с населением. Однако иногда при взаимодействии с местными жителями происходят забавные случаи, которыми глава республики поделился на своей странице в соцсетях.

К примеру, представителям муниципалитета пришлось объяснять жителям неловкую причину большого количества комаров и нелепые обстоятельства отключения водоснабжения.

— У нас тоже бывают такие смешные случаи. Постараемся, чтобы таких «шедевров» больше не было, — добавил Радий Хабиров.

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