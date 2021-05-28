В Башкирии засуха может погубить урожай зерновых культур

— Хотя лично меня это нисколько не радует, потому что крестьяне вложили деньги в производство и, если цены будут сдерживать, а засуха случится, то они потеряют свои вложения. Да, для потребителя это будет хорошо. Вопрос, чем это обернётся для крестьян и будет ли у них стимул развивать своё производство дальше. Ведь производство растёт только тогда, когда оно экономически целесообразно, — отметил Корбут.