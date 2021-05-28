В Башкирии засуха может погубить урожай зерновых культур

В ведомстве отметили, что ситуация может ухудшиться, что приведет к ещё большим потерям урожая. Негативное влияние засухи на посевы сельскохозяйственных культур наблюдается уже сейчас. Так, замедлился рост и развитие многих растений, а некоторые культуры вообще не взошли, сообщает РБК-Уфа.
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, говорить о полноценной засухе в Поволжье пока рано. Однако если засуха все же произойдёт, федеральное правительство будет сдерживать цены на внутреннем зерновом рынке.
— Хотя лично меня это нисколько не радует, потому что крестьяне вложили деньги в производство и, если цены будут сдерживать, а засуха случится, то они потеряют свои вложения. Да, для потребителя это будет хорошо. Вопрос, чем это обернётся для крестьян и будет ли у них стимул развивать своё производство дальше. Ведь производство растёт только тогда, когда оно экономически целесообразно, — отметил Корбут.
Кроме того, из-за аномальной жары в республике выросло число насекомых. Сейчас в Башкирии стало больше саранчовых, лугового мотылька и других видов насекомых, которые могут навредить посевам.