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«Ростелеком» презентовал в Уфе книгу «Неизведанное Поволжье 3.0»

28 мая 2021, 05:16
Презентация краеведческого альманаха «Неизведанное Поволжье 3.0» состоялась в национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. Авторами книги о малоизвестных уголках Приволжского федерального округа стали победители творческого конкурса, организованного макрорегиональным филиалом «Волга» ПАО «Ростелеком».

В сборник вошли фоторепортажи и рассказы о природных, культурных и исторических достопримечательностях регионов Поволжья, в том числе Республики Башкортостан.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании «Ростелекома»:

«Альманах „Неизведанное Поволжье 3.0“ — это возможность открыть новые удивительные заповедные уголки, иначе взглянуть на уже знакомые места, ближе познакомиться с обычаями и традициями родного края. Книга вдохновит читателей на путешествия по Башкирии и приволжским регионам уже этим летом».

В разделе, посвященном Республике Башкортостан, можно найти материалы об Инзерских зубчатках, хребте Ирендык, горах Иремель и Ауштау, водопадах Гадельша и Куперля, башкирском междуречье, парке «Самолет» в Кушнаренковском районе. Авторы — Зиля Амирова, Галина Евдищенко, Юлия Халиуллина, Станислав Шахов — приняли участие в презентации книги и оставили автографы на экземплярах альманаха для фонда национальной библиотеки.

Станислав Шахов, журналист информационного агентства «Башинформ», участник конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0»:

«Удивляюсь, когда слышу „поехать некуда“. Знаю людей, которые исколесили полмира, а свой край совсем не видели. За пределами Уфы, можно обнаружить живописные горы, степи и леса, множество красивейших озер и рек, места с интересной историей. Башкирия огромна и разнообразна. У нас есть на что посмотреть, стоит только отправиться в путь!»

Зиля Амирова, участник конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0»:

«Идея конкурса совпадает с интересами нашей семьи — мы изучаем природные достопримечательности, которыми богата республика. Каждая поездка — это новые открытия, перезагрузка, подзарядка и осознание, насколько прекрасна Башкирия. Поделиться своими впечатлениями от путешествий и стать соавтором книги „Неизведанное Поволжье“ — большая честь для меня. Благодарю „Ростелеком“ за этот проект и популяризацию активного отдыха».

Издание вышло ограниченным тиражом, но познакомиться с «Неизведанным Поволжьем» может каждый желающий — электронная версия книги доступна на сайте «Ростелекома» в разделе «Проекты. Конкурсы. События».

#Новости#Башкирия#Уфа#Анна Кононова#Общество
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