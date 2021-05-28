«Ростелеком» презентовал в Уфе книгу «Неизведанное Поволжье 3.0»

«Удивляюсь, когда слышу „поехать некуда“. Знаю людей, которые исколесили полмира, а свой край совсем не видели. За пределами Уфы, можно обнаружить живописные горы, степи и леса, множество красивейших озер и рек, места с интересной историей. Башкирия огромна и разнообразна. У нас есть на что посмотреть, стоит только отправиться в путь!»