«Ростелеком» презентовал в Уфе книгу «Неизведанное Поволжье 3.0»

В сборник вошли фоторепортажи и рассказы о природных, культурных и исторических достопримечательностях регионов Поволжья, в том числе Республики Башкортостан.
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании «Ростелекома»:
«Альманах „Неизведанное Поволжье 3.0“ — это возможность открыть новые удивительные заповедные уголки, иначе взглянуть на уже знакомые места, ближе познакомиться с обычаями и традициями родного края. Книга вдохновит читателей на путешествия по Башкирии и приволжским регионам уже этим летом».
В разделе, посвященном Республике Башкортостан, можно найти материалы об Инзерских зубчатках, хребте Ирендык, горах Иремель и Ауштау, водопадах Гадельша и Куперля, башкирском междуречье, парке «Самолет» в Кушнаренковском районе. Авторы — Зиля Амирова, Галина Евдищенко, Юлия Халиуллина, Станислав Шахов — приняли участие в презентации книги и оставили автографы на экземплярах альманаха для фонда национальной библиотеки.
Станислав Шахов, журналист информационного агентства «Башинформ», участник конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0»:
«Удивляюсь, когда слышу „поехать некуда“. Знаю людей, которые исколесили полмира, а свой край совсем не видели. За пределами Уфы, можно обнаружить живописные горы, степи и леса, множество красивейших озер и рек, места с интересной историей. Башкирия огромна и разнообразна. У нас есть на что посмотреть, стоит только отправиться в путь!»
Зиля Амирова, участник конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0»:
«Идея конкурса совпадает с интересами нашей семьи — мы изучаем природные достопримечательности, которыми богата республика. Каждая поездка — это новые открытия, перезагрузка, подзарядка и осознание, насколько прекрасна Башкирия. Поделиться своими впечатлениями от путешествий и стать соавтором книги „Неизведанное Поволжье“ — большая честь для меня. Благодарю „Ростелеком“ за этот проект и популяризацию активного отдыха».
Издание вышло ограниченным тиражом, но познакомиться с «Неизведанным Поволжьем» может каждый желающий — электронная версия книги доступна на сайте «Ростелекома» в разделе «Проекты. Конкурсы. События».