Радий Хабиров сыграл с коллегами в хоккей и призвал жителей Башкирии заняться спортом

— Я считаю, если человек хочет заниматься спортом, то как бы он ни устал, всегда можно час-два для этого найти. Спорт – наша опора. Занимаясь спортом, мы будем здоровыми, крепкими и любые испытания выдержим, — заключил Радий Хабиров.