Радий Хабиров сыграл с коллегами в хоккей и призвал жителей Башкирии заняться спортом

Руководитель региона рассказал, что в ходе рабочей поездки в Туймазинский район он вместе с коллегами сыграл в хоккей. Он отметил, что занятие спортом - это «огромное удовольствие и вместе с тем забота о нашем здоровье».
Также глава Башкирии пообещал, что в республике будут строить множество спортивных объектов, пропагандировать и развивать здоровый образ жизни.
— Я считаю, если человек хочет заниматься спортом, то как бы он ни устал, всегда можно час-два для этого найти. Спорт – наша опора. Занимаясь спортом, мы будем здоровыми, крепкими и любые испытания выдержим, — заключил Радий Хабиров.