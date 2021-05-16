Биотехнологии на службе у российской фарминдустрии

Также наблюдается рост производства высокотехнологичных и высокодоходных лекарств, что делает отрасль привлекательной для инвесторов. Однако несмотря на все эти успехи, отрасль все еще сталкивается с рядом проблем, включая бюрократические препятствия, нестабильность законодательства и недостаток квалифицированных специалистов.