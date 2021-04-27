В ДОМ.РФ обсудили внедрение информационного моделирования в строительстве

Особое внимание было уделено необходимости интеграции ТИМ с общими процессами цифровизации строительной отрасли. В обсуждении этого и других вопросов, в частности, приняли участие представители Минстроя России, Минцифры, Главгосэкспертизы, Госкорпорации «Росатом», региональных органов экспертизы и строительного надзора, Академии БИМ, ГК ПИК, Группы Эталон, ГК Интеко и других крупных застройщиков.
Основным поводом для проведения мероприятия стало мартовское постановление Правительства РФ об обязательном применении с 1 января 2022 года информационного моделирования при проектировании всех объектов госзаказа. В 2020 году были сформированы основы нормативной базы для масштабного перехода на ТИМ — правила формирования и ведения информационной модели, а также состав включаемых в нее сведений.
В ходе нескольких сессий было отмечено, что для перехода отрасли на новые цифровые технологии требуется принять и синхронизировать целый ряд подзаконных документов, техрегламентов, классификаторов, создать механизмы цифрового обмена и основы для BIM-библиотек. Важно обеспечить работу с моделями информационных ресурсов и построить необходимую инфраструктуру.
Одним из ключевых препятствий на пути внедрения ТИМ является дефицит профильных специалистов — нужно не только повышать квалификацию действующих инженеров и проектировщиков, но и готовить специалистов с нуля в вузах, в том числе обучать работе с ТИМ госзаказчиков, сотрудников государственных органов и других участников процесса на всех этапах жизненного цикла объекта.
Переход на ТИМ в коммерческом строительстве — пока индивидуальный выбор каждого участника рынка. В настоящее время плюсы технологии (безопасное и экономически эффективное строительство) подтолкнули к переходу на технологичный формат строительства только крупных девелоперов. Поэтому одна из сессий была посвящена обсуждению готовности застройщиков к переходу на обязательное использование ТИМ в части долевого строительства с 2023 года. Участники мероприятия оценили лучшие практики по проектированию, строительству и экспертизе с использованием ТИМ на объектах жилищного строительства.
«Внедрение технологии информационного моделирования — задача непростая, а обязательность таких технологий только добавляет ей масштабности. Поэтому предложенный формат общения крайне важен и полезен, он дает возможность не только собрать конкретные предложения по трансформации отрасли, но и выявить слабые места в процессе цифровизации. Сегодня оказалось, что наиболее слабым местом является обучение — подготовка специалистов. При этом совершенно очевидно, что внедрение технологии информационного моделирования выгодно бизнесу», — заявил по итогам мероприятия заместитель главы Минстроя Дмитрий Волков.
По словам директора по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака, стратегическая сессия показала, что над пошаговым внедрением ТИМ в стройке всем участникам процесса необходимо работать в режиме постоянного диалога. «Преимущества использования информационного моделирования очевидны, они переведут стройотрасль на новый уровень развития. ДОМ.РФ готов активно участвовать в этом процессе, особенно в части помощи государству и игрокам рынка в подготовке кадров и внедрении SaaS-решений. В частности, ДОМ.РФ активно работает над проектом Цифровой академии, предварительно запуск намечен на август», — сказал спикер, добавив, что следующая встреча на площадке Единого института развития в жилищной сфере по теме ТИМ намечена на 26 июня этого года.
Идею регулярных встреч по вопросам внедрения технологии информационного моделирования поддерживал и заместитель директора Департамента проектов по информатизации Минцифры России Антон Колыхалов. «Сегодня была очень живая и полезная дискуссия. Важно, чтобы власть и бизнес прислушивались друг к другу. Тогда на выходе мы получим эффективную систему взаимодействия всех сторон процесса внедрения ТИМ», — подчеркнул он.
«Хочу отметить, что ДОМ.РФ не конъюнктурно, а своевременно идет в правильном направлении в плане необходимого отрасли развития ТИМ. На сессии ожидаемо вышли на первый план темы подготовки кадров, подготовки госзаказчиков, шлифовки нормативной базы и создания отечественного программного обеспечения. Минстрой и федеральные органы исполнительной власти эти задачи понимают и активно работают, чтобы переход на технологии информационного моделирования состоялся точно в срок», — отметил председатель комиссии Минстроя России по цифровизации Михаил Викторов.
Директор департамента информационных технологий ГК «Интеко» Александр Селюнин, со своей стороны, добавил, что для застройщиков в плане внедрения ТИМ наиболее важными являются следующие аспекты: денежные затраты, качество строительства, классификаторы, прохождение экспертизы и общие вопросы взаимодействия между девелоперами, экспертизой и госзаказом. «Важно, что в ходе сегодняшнего обсуждения были подняты волнующие бизнес вопросы», — подчеркнул он.