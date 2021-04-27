В «БашРТС» пояснили, можно ли вернуть отопление после отключения

— В случае принятия решения муниципалитетом или собственниками об отключении тепла, оперативное возобновление теплоснабжения невозможно. Таким образом, принимая решение о завершении отопительного периода досрочно, инициатор принимает все риски, связанные с возможным значительным похолоданием и отсутствуем возможности оперативного возобновления теплоснабжения, — пояснили в «БашРТС».
На сегодняшний день подача отопления продолжается только в Нефтекамске. Остальные крупные города уже приняли решение об окончании отопительного сезона.