В «БашРТС» пояснили, можно ли вернуть отопление после отключения

— В случае принятия решения муниципалитетом или собственниками об отключении тепла, оперативное возобновление теплоснабжения невозможно. Таким образом, принимая решение о завершении отопительного периода досрочно, инициатор принимает все риски, связанные с возможным значительным похолоданием и отсутствуем возможности оперативного возобновления теплоснабжения, — пояснили в «БашРТС».