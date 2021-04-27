После незаконного схода граждан активиста из Баймакского района вызвали в полицию

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», сотрудники правоохранительных органов прибыли домой к Уралу Сагитову и потребовали прийти к начальнику районного отдела МВД. Мужчина в ответ заявил, что плохо себя чувствует, однако ему разрешили отсрочить визит лишь до обеда. По словам активиста, его позвали из-за прошедшей несогласованной акции. Урал Сагитов заявил журналистам, что в полицию один не пойдет, а возьмет с собой «кого-то из активистов».