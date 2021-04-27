После незаконного схода граждан активиста из Баймакского района вызвали в полицию

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», сотрудники правоохранительных органов прибыли домой к Уралу Сагитову и потребовали прийти к начальнику районного отдела МВД. Мужчина в ответ заявил, что плохо себя чувствует, однако ему разрешили отсрочить визит лишь до обеда. По словам активиста, его позвали из-за прошедшей несогласованной акции. Урал Сагитов заявил журналистам, что в полицию один не пойдет, а возьмет с собой «кого-то из активистов».
Напомним, жители города провели 25 апреля сход граждан перед зданием Администрации Баймакского района в связи с нападением на Ильдара Юмагулова. Они подали уведомление на проведение мероприятия, однако районная администрация не согласовала акцию из-за нарушения сроков подачи заявки.
Ранее в МВД по Башкирии предупредили о незаконности публичного мероприятия в Баймаке. В пресс-службе ведомства отметили, что оно не является сходом граждан, как заявлено организаторами, поскольку подобное собрание может созываться только главой муниципалитета.