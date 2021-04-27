Главврача больницы в Москве уволили из-за избиения 62-летней пациентки медсестрами

Posted 27 апреля 2021, 15:52
Published 27 апреля 2021, 15:52
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Соответствующее сообщение предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы 26 апреля, пишет издание iz.ru. Известно, что в больнице был проведен внутренний контроль.
В заявлении пресс-службы указано: сотрудники действовали недопустимо, тем самым опорочили честь медорганизации и столичной системы здравоохранения в общем. Все участники дела отстранены от работы, а главный врач уволен.
Департамент здравоохранения Москвы заявил о готовности максимально содействовать сотрудникам правоохранительных органов при проверке инцидента.
Накануне в интернете появилось видео, на котором медсестры больницы кричат на пожилую женщину и бьют ее. Автор видео говорит, что медицинские работники угрожали ей «вырвать ногу». На видео слышны мат, крик. Известно, что пациентку увезли в терапевтическое отделение. По этому факту Следственный Комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).