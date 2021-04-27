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Posted 27 апреля 2021, 15:52

Published 27 апреля 2021, 15:52

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Главврача больницы в Москве уволили из-за избиения 62-летней пациентки медсестрами

Главврача больницы в Москве уволили из-за избиения 62-летней пациентки медсестрами

27 апреля 2021, 15:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Москве уволили главврача ГКБ им. Ф. И. Иноземцева. Причиной стало то, что медсестры организации издевались над поступившей 62-летней пациенткой. Всех участников дела отстранили от деятельности

Соответствующее сообщение предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы 26 апреля, пишет издание iz.ru. Известно, что в больнице был проведен внутренний контроль.

В заявлении пресс-службы указано: сотрудники действовали недопустимо, тем самым опорочили честь медорганизации и столичной системы здравоохранения в общем. Все участники дела отстранены от работы, а главный врач уволен.

Департамент здравоохранения Москвы заявил о готовности максимально содействовать сотрудникам правоохранительных органов при проверке инцидента.

Накануне в интернете появилось видео, на котором медсестры больницы кричат на пожилую женщину и бьют ее. Автор видео говорит, что медицинские работники угрожали ей «вырвать ногу». На видео слышны мат, крик. Известно, что пациентку увезли в терапевтическое отделение. По этому факту Следственный Комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия#Новости
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