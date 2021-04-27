Главврача больницы в Москве уволили из-за избиения 62-летней пациентки медсестрами

Накануне в интернете появилось видео, на котором медсестры больницы кричат на пожилую женщину и бьют ее. Автор видео говорит, что медицинские работники угрожали ей «вырвать ногу». На видео слышны мат, крик. Известно, что пациентку увезли в терапевтическое отделение. По этому факту Следственный Комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).