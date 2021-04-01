Как проводится вторая прививка от коронавируса?

«В первые 2 дня после прививок поднималась температура. В первый день была 38,5 градуса, на второй день почти до 40 поднялась. Ломота была в теле, мышцы болели. Но на третий день все неприятные симптомы исчезли. Считаю, что пару дней можно потерпеть, чтоб не заболеть потом тяжелей. (Олег, 45 лет)

«К вечеру после укола появился озноб, мурашки бегали по телу, температура поднялась до 37,5. Легла спать пораньше, очень сильно пропотела ночью. Утром проснулась – как ничего и не бывало». (Елена, 28 лет)