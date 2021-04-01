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Posted 1 апреля 2021, 14:03

Published 1 апреля 2021, 14:03

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Как проводится вторая прививка от коронавируса?

Как проводится вторая прививка от коронавируса?

1 апреля 2021, 14:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Все отечественные прививки от коронавируса делают в два этапа. Полноценный иммунитет не будет полностью сформирован после введения первой дозы вакцины, поэтому и нужна вторая прививка от коронавируса. У второго этапа вакцинации также есть противопоказания и особенности проведения.

Особенности второй прививки от ковида

Препараты, разработанные для вакцинации от ковида, – двухфазные. Это означает, что прививку нужно делать в два этапа. Однако это никак не отражается на эффективности вакцинации и ее безопасности. Двухфазность связана с технологией процесса производства препаратов. Например, вакцины от гепатита В и кори тоже являются представителями двухфазных вакцин.

Если говорить простыми словами, то два компонента вакцины – это две разновидности «обезвреженного» вируса, в который включены фрагменты РНК коронавируса. Первая разновидность встречается очень часто, то есть существует риск, что иммунная система просто уничтожит ее, не успев закрепить «память» о вирусе.

Вторая разновидность не так распространена, а потому является более надежной. То есть второй компонент играет роль усилителя. Если его не ввести, иммунитет все равно сформируется, но будет не таким сильным. При введении только первого компонента заражение коронавирусом можно перенести в легкой форме, тогда как два компонента дают возможность переболеть и вовсе бессимптомно.

Промежуток между двумя прививками по рекомендациям Роспотребнадзора должен составлять минимум 21 день. Но, по мнению вирусологов, привязка к этому сроку не слишком важна. То есть если немного запоздать со вторым введением вакцины, то ничего страшного не случится. Некоторые специалисты даже считают, что промежуток между прививками вполне можно увеличить до шести недель без потерь эффективности вакцинации.

Фармакологическое действие

Пока для массовой вакцинации будут использоваться два препарата. Это «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», и вакцина «Вектор», или «ЭпиВакКорона». Оба препарата разработаны в отечественных научных центрах и являются двухфазными вакцинами.

Препарат «Спутник V» разделен на два компонента, которые оба состоят из S-белка, представляющего фрагмент оболочки коронавируса. При первой прививке в организм поступают аденовирусы 26-го серотипа с протеином S, при второй – аденовирусы 5-го типа.

Первой инъекции обычно бывает достаточно, чтобы выработать иммунитет. Но иммунная система может не распознать аденовирусы первого компонента, так как с ним люди сталкиваются довольно часто. А второй аденовирус в популяции распространен гораздо меньше, потому антитела к ковиду будут вырабатываться иммунитетом активнее.

Однако возможны случаи, когда в организме уже присутствуют антитела и к одному, и к другому аденовирусу. Для таких людей прививка может стать бесполезной, потому что иммунитет сразу уничтожит подозрительные белки.

В случае со «Спутником V» речь идет не о ревакцинации, а именно о двухэтапном введении препарата. Что касается «Вектора», то этот препарат имеет в составе исключительно синтетические компоненты – пептиды. Он вводится дважды именно в целях ревакцинации для создания стойкого иммунитета.

Режим дозирования

Вакцину применяют в дозировке, указанной в инструкции к препарату («Спутника V» или «Вектора). Доза одинакова для всех категорий граждан, независимо от возраста. В обоих препаратах доза второй прививки составляет 0,5 мл раствора.

Для образования антител нужна поэтапность, а потому вакцинироваться второй раз нужно не раньше чем через три недели после введения первой дозы. Если ввести вторую дозу через четыре недели, иммунитет будет крепче, считают специалисты. Но чтобы сформировать полноценную защиту как можно быстрее, интервал между двумя вакцинациями сократили до 21 дня.

После второй прививки «Спутником V» стойкий иммунитет разовьется только спустя 21 день, после второй вакцинации «Вектором» - через 30 дней.

Считается, что двухэтапное вакцинирование может обеспечить эффективную защиту от вируса до двух лет. Однако с точностью никто не может сказать, сколько будет действовать прививка, так как ни один препарат пока еще не прошел всех клинических испытаний.

Побочное действие

Судя по результатам проведенных испытаний, возможность развития побочных эффектов крайне мала.

Вероятность развития негативных последствий возможна у некоторых категорий пациентов, к которым относятся:

  • Переболевшие. У человека, перенесшего ковид, может сохраняться в организме большое количество иммуноглобулинов типа G. Это может при вакцинации спровоцировать опасное состояние, вплоть до летального исхода. Потому даже переболевшим в легкой форме перед прививкой лучше сдать анализ на антитела.
  • Имеющие медицинские противопоказания. При относительных ограничениях, например при обострении хронических заболеваний или недавно перенесенном хирургическом вмешательстве, должно пройти не менее двух недель после выздоровления. Перед самой вакцинацией лучше пройти медицинское обследование и посоветоваться с врачом.

Если человек переболел ОРЗ, то вакцинироваться можно не ранее чем через 3-4 недели после выздоровления. При легкой форме респираторной инфекции можно вакцинироваться уже спустя 7-14 дней, при тяжелых формах – только через месяц.

Точных данных о возникновении нежелательных последствий для организма после вакцинации пока нет. Согласно официальным протоколам исследований, у сделавших вторую прививку наблюдаются стандартные для вакцинации побочные эффекты: небольшое покраснение и болезненность в месте укола, головная боль, повышение температуры, ломота в мышцах, слабость.

Никаких опасных для здоровья симптомов у добровольцев не возникало. Но если возникают нетипичные проявления – высокая температура, сохраняющаяся более 8 часов, судороги, другие болезненные и опасные симптомы, терпеть не стоит. Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Про долгосрочные побочные эффекты и риски пока говорить рано – после первых испытаний прошло всего несколько месяцев.

Противопоказания к применению

Хотя прививка разработана для всех категорий граждан от 18 до 60 лет, вакцинироваться можно далеко не каждому.

В перечень абсолютных противопоказаний входят беременность (исследования на этой категории пациентов не проводились), склонность к тяжелым аллергическим реакциям, индивидуальная чувствительность к какому-либо составляющему препарата, воспалительные процессы в острой фазе. При вакцинации «ЭпикВакКороной» абсолютные противопоказания касаются также пациентов, имеющих злокачественные новообразования и болезни крови.

При проведении второй прививки в этот список добавляются тяжелые осложнения, развившиеся в ходе введения первой дозы вакцины: температура свыше 39 градусов, судорожный синдром, тяжелые аллергические проявления.

С осторожностью проводится вакцинация при наличии хронических болезней почек и печени, тяжелых эндокринных нарушений, болезней системы кроветворения, иммунодефиците, заболеваний сердечно-сосудистой системы, при эпилепсиях.

Процедура проведения

Перед вакцинацией желательно изучить требования к проведению прививок. С ними можно ознакомиться на сайте Минздрава и Роспотребнадзора.

Как сделать вторую прививку

  1. Пройти медобследование. Если есть какие-то беспокоящие симптомы, рассказать о них врачу.
  2. Прийти на вторую вакцинацию можно не ранее чем через 21 день после введения первой дозы.
  3. Проверить срок и условия хранения препарата. Препарат должны достать при пациенте из холодильника – вакцина должна храниться при температуре не менее -4 градусов.
  4. Прививку должен делать только врач (не медсестра) одноразовым шприцем.

После укола нужно остаться под наблюдением медиков в течение 30 минут. Это делается для того, чтобы исключить развитие аллергических реакций.

В течение первых двух-трех дней лучше сохранять покой, не заниматься физическими нагрузками, исключить посещение сауны, бани, занятия спортом.

Если возникли нетипичные реакции, то сразу же надо сообщить об этом врачу.

Отзывы врачей и пациентов

Пропускать вторую прививку нельзя, считает Михаил Костинов, возглавляющий лабораторию вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ им. Мечникова. Без второй дозы вакцины иммунная защита от ковида составит всего 50-60%. А это значит, что при попадании вируса в организм иммунитет не сможет защитить человека от заболевания.

При этом он отметил, что, если человек сделает прививку не через три недели, а немного позже, ничего плохого не произойдет. Главное - сделать ее обязательно, чтобы гарантированно усилить иммунитет.

Такого же мнения придерживается и вирусолог Александр Бутенко, один из разработчиков «Спутника V». Он считает, что вторая прививка необходима для развития иммунной памяти и создания мощной защиты.

Однако вирусологи напоминают, что вторую прививку не надо делать тем, кто заболел ковидом после первого введения дозы. В этом случае перенесенное заболевание создаст полноценный иммунитет.

Отзывы добровольцев в СМИ:

  • «В первые 2 дня после прививок поднималась температура. В первый день была 38,5 градуса, на второй день почти до 40 поднялась. Ломота была в теле, мышцы болели. Но на третий день все неприятные симптомы исчезли. Считаю, что пару дней можно потерпеть, чтоб не заболеть потом тяжелей. (Олег, 45 лет)
  • «К вечеру после укола появился озноб, мурашки бегали по телу, температура поднялась до 37,5. Легла спать пораньше, очень сильно пропотела ночью. Утром проснулась – как ничего и не бывало». (Елена, 28 лет)
  • «После второй прививки температурил дней восемь. Была тахикардия. Разбирался с этим – оказалось, был высокий уровень антител G, надо было раньше провериться. Сейчас сдал на антитела – все в порядке. Прививка сработала, это факт». (Андрей, 38 лет)
#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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