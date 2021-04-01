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Posted 1 апреля 2021, 08:14

Published 1 апреля 2021, 08:14

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

Госдума намерена защитить мигрантов от выдворения за мелкие правонарушения

Госдума намерена защитить мигрантов от выдворения за мелкие правонарушения

1 апреля 2021, 08:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Депутаты Государственной Думы совместно с Министерством внутренних дел работают над законопроектом, который оградит мигрантов от принудительного выдворения из РФ за мелкие правонарушения.

Первую версию документа, как ожидается, подготовят в апреле. Об этом в интервью журналистам сообщил первый зампред думского комитета по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как пишет Infox, он уточнил, что многие иностранцы многие годы проживают в России, имеют постоянное место работы, семьи и детей. Но по действующим правилам, всего два штрафа за любые нарушения, пусть даже самые несущественные, приводят к выдворению людей с последующим запретом на въезд в РФ. Данная мера применяется даже за нарушения правил дорожного движения - например, за два штрафа на протяжении одного года. Если имели место два нарушения, въезд запрещают на трехлетний период, а если более двух – уже на 5 лет. В случае повторного выдворения запрет на въезд продлевают до десяти лет.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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