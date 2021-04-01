Госдума намерена защитить мигрантов от выдворения за мелкие правонарушения

Как пишет Infox, он уточнил, что многие иностранцы многие годы проживают в России, имеют постоянное место работы, семьи и детей. Но по действующим правилам, всего два штрафа за любые нарушения, пусть даже самые несущественные, приводят к выдворению людей с последующим запретом на въезд в РФ. Данная мера применяется даже за нарушения правил дорожного движения - например, за два штрафа на протяжении одного года. Если имели место два нарушения, въезд запрещают на трехлетний период, а если более двух – уже на 5 лет. В случае повторного выдворения запрет на въезд продлевают до десяти лет.