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Бюджетники и студенты вышли на общегородской субботник в Уфе

27 марта 2021, 09:41
Фото: Вконтакте
В столице Башкирии проходит первый в этом году общегородской субботник по санитарной очистке территорий, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

На расчистку улиц от снега вышли работники предприятий ЖКХ, учреждений образования, культуры, здравоохранения, студенты. Сообщается, что в субботнике участвуют сотрудники районных администраций Уфы, к ним присоединился мэр, Сергей Греков.

Предстоящую серию субботников анонсировал на своей странице Вконтакте глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы начали наши села и города приводить после зимы в порядок. Солнце пригрело, но во многих местах ещё снега по 2 метра и больше, его надо рыхлить. Накопился и мусор под снегом. Дороги после морозов надо ремонтировать. Мы запланировали серию субботников, сегодня – первый»

- написал он.

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