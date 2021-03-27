Бюджетники и студенты вышли на общегородской субботник в Уфе

«Мы начали наши села и города приводить после зимы в порядок. Солнце пригрело, но во многих местах ещё снега по 2 метра и больше, его надо рыхлить. Накопился и мусор под снегом. Дороги после морозов надо ремонтировать. Мы запланировали серию субботников, сегодня – первый»