Бюджетники и студенты вышли на общегородской субботник в Уфе

На расчистку улиц от снега вышли работники предприятий ЖКХ, учреждений образования, культуры, здравоохранения, студенты. Сообщается, что в субботнике участвуют сотрудники районных администраций Уфы, к ним присоединился мэр, Сергей Греков.
Предстоящую серию субботников анонсировал на своей странице Вконтакте глава Башкирии Радий Хабиров.
«Мы начали наши села и города приводить после зимы в порядок. Солнце пригрело, но во многих местах ещё снега по 2 метра и больше, его надо рыхлить. Накопился и мусор под снегом. Дороги после морозов надо ремонтировать. Мы запланировали серию субботников, сегодня – первый»
- написал он.