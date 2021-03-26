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Медики сообщили о состоянии школьников, пострадавших в тройном ДТП в Башкирии

26 марта 2021, 09:37
Фото: pixabay.com
Стало известно о состоянии здоровья пятерых школьников, которые пострадали в аварии с грузовиком 24 марта в Зилаирском районе. Один из родителей вез их в учебное заведение из одного поселка в другой.

— Состояние троих стабильно тяжёлое, в реанимации, но без ухудшения. Еще двое в отделении, их состояние удовлетворительное, — отметили в Минздраве Башкирии.

Напомним, авария произошла утром на 18 километре автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара. При выезде на главную дорогу водитель ВАЗ-2111 не уступил грузовику ГАЗ. Большегруз также задел встречный «Hyundai Accent». В ДТП пострадали ученики 5-8 классов. Двух девочек 13 и 14 лет, а также 11-летнего мальчика сразу доставили в реанимацию. Также были госпитализированы мальчики 12 и 14 лет.

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