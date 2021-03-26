Медики сообщили о состоянии школьников, пострадавших в тройном ДТП в Башкирии

Напомним, авария произошла утром на 18 километре автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара. При выезде на главную дорогу водитель ВАЗ-2111 не уступил грузовику ГАЗ. Большегруз также задел встречный «Hyundai Accent». В ДТП пострадали ученики 5-8 классов. Двух девочек 13 и 14 лет, а также 11-летнего мальчика сразу доставили в реанимацию. Также были госпитализированы мальчики 12 и 14 лет.