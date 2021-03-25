mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутаты Курултая Башкирии единогласно приняли закон о «детях войны»

25 марта 2021, 10:26
Фото: 1mediainvest.ru
За принятие закона в целом проголосовали 93 депутата, 13 не проголосовали, стало известно в ходе 32-го заседания Госсобрания-Курултая Башкирии. Ранее Радий Хабиров заявил, что закон «О детях войны» вступит в силу в мае 2021 года

Ранее депутаты партии «Единая Россия» внесли законопроект «О детях войны в РБ» на рассмотрение с Госсобрание Башкирии. Спикер парламента Константин Толкачев заявил, что в республике 189 тысяч человек подпадает под эту категорию. Согласно законопроекту «детьми войны» будут считаться граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года — те, кто родился во время война и кому момент её начала не исполнилось 14 лет.

На заседании депутатов Курултая 25 марта обсуждение закона вызвало бурную полемику, однако в целом депутаты поддержали законопроект. Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев подчеркнул, что данный законопроект имеет давнюю историю, но наконец время для него в Башкирии пришло.

Отметим, что закон уже действует на территории некоторых регионов России. В Москве он был принят в ноябре 2020 года. Закон предполагает статус, льготы и ежемесячную надбавку к пенсии.

По данным Хабирова, в настоящее время в Башкирии проживает 189 155 человек, которые родились по 3 сентября 1945 года включительно. Из них 93% получают меры социальной поддержки. При этом 13 240 человек не входят ни в одну категорию и, соответственно, не имеют никаких льгот.

Материалы по теме
Власти Башкирии создали рабочую группу для помощи «Детям войны»Жители Башкирии приняли участие в создании видеоархива воспоминаний детей войныРадий Хабиров заявил, что закон «О детях войны» вступит в силу в мае 2021 года
#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44