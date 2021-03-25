Депутаты Курултая Башкирии единогласно приняли закон о «детях войны»

Ранее депутаты партии «Единая Россия» внесли законопроект «О детях войны в РБ» на рассмотрение с Госсобрание Башкирии. Спикер парламента Константин Толкачев заявил, что в республике 189 тысяч человек подпадает под эту категорию. Согласно законопроекту «детьми войны» будут считаться граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года — те, кто родился во время война и кому момент её начала не исполнилось 14 лет.