Депутаты Курултая Башкирии единогласно приняли закон о «детях войны»

Ранее депутаты партии «Единая Россия» внесли законопроект «О детях войны в РБ» на рассмотрение с Госсобрание Башкирии. Спикер парламента Константин Толкачев заявил, что в республике 189 тысяч человек подпадает под эту категорию. Согласно законопроекту «детьми войны» будут считаться граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года — те, кто родился во время война и кому момент её начала не исполнилось 14 лет.
На заседании депутатов Курултая 25 марта обсуждение закона вызвало бурную полемику, однако в целом депутаты поддержали законопроект. Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев подчеркнул, что данный законопроект имеет давнюю историю, но наконец время для него в Башкирии пришло.
Отметим, что закон уже действует на территории некоторых регионов России. В Москве он был принят в ноябре 2020 года. Закон предполагает статус, льготы и ежемесячную надбавку к пенсии.
По данным Хабирова, в настоящее время в Башкирии проживает 189 155 человек, которые родились по 3 сентября 1945 года включительно. Из них 93% получают меры социальной поддержки. При этом 13 240 человек не входят ни в одну категорию и, соответственно, не имеют никаких льгот.