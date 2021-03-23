Минобр России поддержал инициативу объединения вузов УГАТУ и БашГУ

— Когда объединяются потенциалы разных вузов, качество заявки и её здоровая амбициозность повышаются. Мы очень рассчитываем, что те идеи, которые сегодня закладываем под большой университет, найдут своё отражение в этой заявке. Комиссия Совета, несомненно, высоко оценит эти перспективы. Мы приветствуем вашу инициативу, — отметил он.