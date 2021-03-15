Прожиточный минимум: Социальный эксперимент начался - знакомим с его участниками

Что касается продуктов питания, то мы живем за городом в частном доме, у нас свой участок, требующий ухода. Не скажу, что мы классные огородники, да и погода не всегда благоприятствует. Часть овощей хватает только на то, чтобы летом покушать, часть приходится закупать, чтобы хватило на зиму. Но так или иначе, но главное преимущество загородного дома – наличие места для длительного хранения овощей. Поэтому у нас есть запасы картофеля, капусты, солений, варений и различных салатиков в погребе, который расположен в саду. Главная проблема – раскопать тропинку к нему и открыть дверь, заваленную метровым сугробом. С этой задачей мы с дочерью справились в выходные и достали из погреба запасы. Уточню сразу, что такие вылазки в погреб в осенне-зимний период мы делаем примерно раз в месяц. Еще есть запас различных круп и консервы. Есть небольшой запас мясных полуфабрикатов в холодильнике. Есть аптечка с лекарствами первой необходимости и витаминами.