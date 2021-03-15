Прожиточный минимум: Социальный эксперимент начался - знакомим с его участниками

Posted 15 марта 2021, 14:24
Published 15 марта 2021, 14:24
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
Меня зовут Татьяна Майорова, мне 50 лет. Практически всю жизнь, с 20 лет, работаю в журналистике, сейчас – корреспондент Mkset. Живем вдвоем с дочерью-студенткой.
Решение поучаствовать в эксперименте появилось сразу после того, как эту идею начали обсуждать в редакции. Мы надеялись, что среди читателей появятся желающие принять участие в этой акции, но таковых не нашлось. Тогда мы сами решили испытать жизнь на прожиточный минимум.
Я не сомневаюсь, что проживу месяц на прожиточный минимум. Наша редакция пока работает на «удаленке», в том числе и из соображений экономии времени и расходов на транспорт. Лично я решила, что откажусь от удаленного режима работы после того, как сделаю прививку от ковида. Пока не могу выбрать время. Известно, что прививка потребует, как минимум, двухдневного перерыва в делах. Пока не удалось найти такой перерыв из-за плотного графика работы.
Дочь учится, ездит в университет три дня в неделю. Остальное время занимается онлайн, потому что один из основных преподавателей старше 65 лет и имеет проблемы со здоровьем.
Что касается продуктов питания, то мы живем за городом в частном доме, у нас свой участок, требующий ухода. Не скажу, что мы классные огородники, да и погода не всегда благоприятствует. Часть овощей хватает только на то, чтобы летом покушать, часть приходится закупать, чтобы хватило на зиму. Но так или иначе, но главное преимущество загородного дома – наличие места для длительного хранения овощей. Поэтому у нас есть запасы картофеля, капусты, солений, варений и различных салатиков в погребе, который расположен в саду. Главная проблема – раскопать тропинку к нему и открыть дверь, заваленную метровым сугробом. С этой задачей мы с дочерью справились в выходные и достали из погреба запасы. Уточню сразу, что такие вылазки в погреб в осенне-зимний период мы делаем примерно раз в месяц. Еще есть запас различных круп и консервы. Есть небольшой запас мясных полуфабрикатов в холодильнике. Есть аптечка с лекарствами первой необходимости и витаминами.
К этому меня приучила с юности мама – постоянно иметь необходимый запас продуктов и медикаментов. Мама была ребенком войны, прекрасно помнила трудные послевоенные годы. Для нее остаться без «подушки безопасности» было немыслимо. Её наука настолько прочно засела в голове, что я всегда помню список продуктов, которые могут закончиться (и для верности пишу такую шпаргалку в телефоне), чтобы при случае докупать их. Мне так удобнее.
На продукты и в самом деле всегда уходило много средств из семейного бюджета. Поэтому мне интересно, как мы справимся с задачей экономить.
Мы уже подсчитали точно, что больше половина величины прожиточного минимума (около шести тысяч) уйдет на оплату интернета, сотовой связи и коммунальные расходы – за газ (у нас АОГВ и газовая плита), электроэнергию, водоснабжение и обращение с ТКО.
Еще у нас есть небольшой «зверинец» – три собаки и три кота. Так получилось, что дети (дочка и племянники) притаскивали с улицы щенков и котят, и каждый раз это было зимой. Выбросить малышей на мороз было жаль, а к маю они вырастали и оставались. Все животные беспородные, но всех мы любим, в тайне надеясь, что больше наш «зверинец» пополняться пока не будет.
На питание братьев меньших уходит примерно 600 рублей в неделю (хлеб, сухой корм, бульон из костей, куриные потроха, купленные подешевле в местах, которые я давно вычислила). Нетрудно подсчитать: почти все, что мы можем сэкономить на транспортных и продуктовых расходах, «скушают» животные и коммунальные платежи.
Надеюсь, траты на питание в предстоящий месяц упорядочатся еще и благодаря тому, что с понедельника начнется Великий Пост, который я намерена соблюдать сколько смогу. Дочь моему примеру следовать не будет, соответственно, ей достанутся запасы полуфабрикатов и постные блюда, которые я постараюсь готовить максимально съедобно.
Итак, с Богом… Ну, или вперед и с песней… В общем, посмотрим, как получится…
Меня зовут Карина, мне 24 года, я журналист Mkset и сейчас мне хотелось бы рассказать немного о своей жизни и о том, для чего мне нужен этот эксперимент. Как вы уже поняли, целый месяц я буду жить на прожиточный минимум.
По мнению правительства, для полноценной жизни работающему человеку необходимо 10 641 рубль. Этой ежемесячной суммы, теоретически, должно хватить на еду, одежду, средства гигиены, развлечения, оплату ЖКХ и другие нужды, которые у каждого человека бывают разными.
Сейчас я проживаю в съемной двухкомнатной квартире вместе с соседями и плачу фиксированную арендную плату. За квитанциями следят собственники, поэтому для чистоты эксперимента я решила взять данные с квартиры, где я прописана. В этой же квартире прописаны мои родители и два брата – пять человек. По данным за февраль общая сумма за коммунальные услуги и интернет составила 7 415 рублей. Я поделила эту сумму на четыре, так как один член семьи несовершеннолетний и не платит за ЖКХ. Мой обязательный платеж составляет 1 853 рубля. Именно эту сумму я вычту из изначальной. На месяц у меня остается 8 788 рублей.
Я старалась не готовиться к эксперименту, чтобы он получился максимально правдивым, однако на сегодняшний день у меня все же есть какой-никакой запас продуктов: несколько кусков говядины и фарш, немного круп, картошка. Из того, что закончится довольно быстро: яйца, молоко, творог и сметана, яблоки, апельсины и бананы. В обычной жизни я хожу за продуктами один раз в неделю, поэтому, по моим подсчетам, запасы иссякнут к пятнице и мне придется потратиться на еду.
Что касается транспорта – езжу куда-то я довольно редко, так как работаю из дома. Уже сейчас с уверенностью могу сказать, что сложнее всего будет в выходные. У меня довольно насыщенная жизнь, мы с компанией часто посещаем квизы (интеллектуальные игры, - прим. ред), ходим в кофейни и бары, на что уходит немало средств. Придется искать альтернативу и выбирать более бюджетный досуг, если это возможно.
Участники эксперимента обязаны отчитываться о всех своих расходах.
Прожиточный минимум покрывает только определенные траты: продукты питания, непродовольственные товары и услуги (в том числе коммунальные). Участники эксперимента не могут отказаться от всех своих текущих обязательств, поэтому при подсчете расходов они не будут идти в зачет. Например, ипотека или оплата образования не входят в перечень затрат, которые учитываются при формировании стоимости прожиточного минимума в регионе. Однако, обо всех подобных фактах будет упоминаться дополнительно.
Все участники эксперимента стартуют с разными исходными данными: запасами еды, медикаментов, наличием проблем со здоровьем, служебными обязанностями, образом жизни – как и любой человек, который в один момент волей судьбы сталкивается с тем, что вынужден жить на сумму равную или близкой к прожиточному минимуму.
Если вам известны истории людей реально живущих на сумму прожиточного минимума или ниже, вы хотите поделиться мнением, идеями для проекта или стать его участником – напишите нам на ватсап редакции, в социальных сетях или на электронную почту - [email protected]