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Posted 7 марта 2021, 09:57

Published 7 марта 2021, 09:57

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В феврале смертность от коронавируса в Башкирии стала самой большой с начала пандемии

В феврале смертность от коронавируса в Башкирии стала самой большой с начала пандемии

7 марта 2021, 09:57
Фото: 1MI.
На фоне снижение числа выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе растет смертность от COVID-19

Сегодня, 7 марта в Башкирии от коронавируса вновь скончалось четыре пациента. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки было выявлено 131 случай заражения.

На протяжении всего февраля, в Башкирии регулярно фиксировалась смертность от коронавируса по несколько человек в день. Всего на протяжении месяца от COVID-19 по данным регионального минздрава скончалось 88 человек — это самое высокое значение с марта 2020 года, когда в России началась пандемия.

В 2020 году в стране появился новый термин — так называемая «избыточная смертность». В минувшем году Башкирии всего умерло 59844 человек, что на 10649 (21,6%) человек больше, чем в 2019 году. Такие данные приводил Росстат.

На тот момент по данным статистики, от коронавируса больше всего скончалось в декабре 2020 года. В целом в декабре умерли 6275 человек, что на 2224 (54,9%) человек больше, чем в декабре прошлого года. Основной причиной смерти коронавирус был признан у 61 человека. Пиковые значение смертности от ковида наблюдались также в апреле и ноябре — 17 и 29 соответственно. Однако теперь эти «рекорды» оказались побиты.

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