В феврале смертность от коронавируса в Башкирии стала самой большой с начала пандемии

На тот момент по данным статистики, от коронавируса больше всего скончалось в декабре 2020 года. В целом в декабре умерли 6275 человек, что на 2224 (54,9%) человек больше, чем в декабре прошлого года. Основной причиной смерти коронавирус был признан у 61 человека. Пиковые значение смертности от ковида наблюдались также в апреле и ноябре — 17 и 29 соответственно. Однако теперь эти «рекорды» оказались побиты.