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СК Башкирии проверит факт выдачи жилья по завышенной стоимости для детей-инвалидов

20 февраля 2021, 15:13
После публикации Mkset Туймазинский следственный отдел начал доследственную проверку по факту предоставления жилья по завышенной стоимости семьям с детьми-инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о предоставлении администрацией Туймазинского района в рамках республиканской целевой программы трем семьям, воспитывающим детей-инвалидов, квартир, стоимость которых, согласно независимой экспертной оценки, проведенной получателями квартир, завышена по сравнению с рыночной, — отметили в ведомстве.

Известно, что в данный момент следователи проверяют законность процедуры проведения конкурса по закупке указанных квартир, их соответствие предъявляемым законом требованиям и нормам, а также правовые основания для предоставления данного жилья семьям с детьми-инвалидами, допрашиваются сотрудники администрации, изучается необходимая организационно-распорядительная и нормативная документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее Mkset рассказывал, что в 2019 году семья Закировых из Туймазинского района получила квартиру по республиканской целевой программе по предоставлению жилья семьям, имеющим ребенка-инвалида. Им дали однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра. По результатам независимой экспертизы, стоимость квартиры составила 990 тысяч рублей, а закуплена она была за 1,296 миллиона рублей.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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