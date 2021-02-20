СК Башкирии проверит факт выдачи жилья по завышенной стоимости для детей-инвалидов

— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о предоставлении администрацией Туймазинского района в рамках республиканской целевой программы трем семьям, воспитывающим детей-инвалидов, квартир, стоимость которых, согласно независимой экспертной оценки, проведенной получателями квартир, завышена по сравнению с рыночной, — отметили в ведомстве.
Известно, что в данный момент следователи проверяют законность процедуры проведения конкурса по закупке указанных квартир, их соответствие предъявляемым законом требованиям и нормам, а также правовые основания для предоставления данного жилья семьям с детьми-инвалидами, допрашиваются сотрудники администрации, изучается необходимая организационно-распорядительная и нормативная документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее Mkset рассказывал, что в 2019 году семья Закировых из Туймазинского района получила квартиру по республиканской целевой программе по предоставлению жилья семьям, имеющим ребенка-инвалида. Им дали однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра. По результатам независимой экспертизы, стоимость квартиры составила 990 тысяч рублей, а закуплена она была за 1,296 миллиона рублей.