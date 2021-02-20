СК Башкирии проверит факт выдачи жилья по завышенной стоимости для детей-инвалидов

Напомним, ранее Mkset рассказывал, что в 2019 году семья Закировых из Туймазинского района получила квартиру по республиканской целевой программе по предоставлению жилья семьям, имеющим ребенка-инвалида. Им дали однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра. По результатам независимой экспертизы, стоимость квартиры составила 990 тысяч рублей, а закуплена она была за 1,296 миллиона рублей.