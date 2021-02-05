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Posted 5 февраля 2021, 06:03

Published 5 февраля 2021, 06:03

Modified 17 октября 2022, 20:52

Updated 17 октября 2022, 20:52

«Забегают собаки»: жители Башкирии пожаловались на разваливающиеся беседки в детсаду

5 февраля 2021, 06:03
Родители воспитанников детского сада №6 города Туймазы жалуются на аварийное состояние территории. Они считают, что беседки для детей, а также дырявый забор могут быть опасными для детей. Обращение было опубликовано на сайте электронной приемной главы Башкирии.

— Большинство старых беседок на детских площадках находятся в аварийном состоянии, деревянные лаги крыши прогнили, местами отсутствует покрытие, в этом году много снега и все это может обрушится на детей. Второе это забор, вернее остатки от него. Руководство детского сада пытается латать проволокой данные отверстия, но это уже не спасает, потому что с осени на территорию забегают большие собаки, которые могут напасть на детей или воспитателей, — пишет В. Габдулсабирова.

В отделе образования администрации Туймазинского района Mkset отметили, что аварийного состояния беседок на территории детского сада нет.

— С беседками были проблемы, но их летом ремонтировали. Нам ни о каком аварийном состоянии не докладывали. Будем разбираться, — отметила методист Евгения Мироненко.

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