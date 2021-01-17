В Уфе жители домов на улице Нуреева жалуются на заваленные снегом дороги

Улицы Рудольфа Нуреева и архитектора Рехмукова, а также бульвар Давлеткильдеева находятся в новом микрорайоне Уфы «Планета» рядом с одноименным торговым центром. Проблемы жильцов домов на этих улицах начались практически с самого начала их проживания здесь. Так, например, после сдачи нескольких домов по улице Нуреева их жильцы были вынуждены почти год добираться до своего жилья без уличного освещения по бездорожью.