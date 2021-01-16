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В Уфе на три дня полностью перекрыли путепровод на Заки Валиди

16 января 2021, 07:33
Фото: Администрация Уфы
В Уфе с сегодняшнего дня и до понедельника включительно в тестовом режиме будет полностью перекрыт путепровод на Заки Валиди. Таким образов власти хотят проверить эффективность альтернативных методов объезда, сообщили в мэрии города.

Итоги эксперимента будет подводить городской координационный штаб, в руководстве которого находится новый мэр Уфы Сергей Греков. Он и будет принимать решение и дальнейших действиях.

Напомним, 8 января был закрыт на реконструкцию путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. 11 января на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров предложил подрядчику перейти на круглосуточный режим работы и сократить срок ремонта развязки. Также он предложил чиновникам перейти на другой график работы и задуматься об изменении графика работы школ в Уфе.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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