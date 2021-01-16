Уфимского блогера Рустама Набиева, лишившего ног, высадили из самолета в Лас-Вегасе

— Он психанул и начал орать, остановил самолет прямо перед вылетом и сказал нам сойти с самолета. Он написал на нас жалобу, нас хотели оштрафовать каждого на 1 тысячу 100 баксов. В итоге как-то мы разрулили, — отметил он.