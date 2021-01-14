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Спикера Хакасии требуют отправить в отставку за оскорбление калмыцкого народа

14 января 2021, 12:39
Фото: commons.wikimedia.org
Депутаты Народного хурала Калмыкии настаивают на том, что спикер парламента Хакасии Владимира Штыгашева должен уйти в отставку за оскорбительные формулировки в адрес калмыцкого народа. Они прозвучали в речи спикера в январе прошлого года.

Fedpress.ru цитирует обращение депутатов, подписанное председателем парламента Республики Калмыкия Анатолием Козачко. В нем сказано, что 29 января 2020 года председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев в своей речи на республиканской сессии заявил, что “не было ни одной калмыцкой семьи, у которой кто-нибудь из фашистов не служил карателем”. Сказанное оскорбило депутатов, кроме того, они возмущены тем, что это не помешало властям республики увеличить годовую зарплату спикера более чем на миллион рублей.

Политолог Александр Бортников полагает, что карательных мер в отношении Штыгашева не последует, более того, он оценивает как крайне низкую вероятность даже устного порицания. Аналогичное мнение высказывает депутат Верховного совета Олег Иванов. Он называет попытки добиться наказания и отставки для Штыгашева “прожженным знаменем”.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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