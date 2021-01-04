В Уфе ушел из жизни народный артист и дирижер РБ Тагир Камалов

— Тагир Камалов обращался к музыке самых разных эпох, стилей и направлений – от старинных мадригалов до новейших экспериментальных произведений XX века, не оставляя без внимания и симфоническую музыку Башкортостана: именно он стал первым дирижёром, реализовавшим идею создания Антологии симфонической музыки башкирских композиторов, — вспоминают о нем коллеги.