Воздушный трамвай или как власти Башкирии планируют решать транспортные проблемы Уфы

Идея решить транспортные проблемы Уфы, погрязшей в пробках, с помощью канатных дрог, которые часто называют «воздушными трамваями» не нова. Еще в 2014 году городская администрация заявляла о планах построить две канатные дороги: одна из них должна была соединить микрорайон Дема и район Телецентра, а вторая - микрорайон Сипайлово и Проспект Октября. Один из проектов предполагал, что 80 восьмиместных гондол будут двигаться со скоростью 7 метров в секунду и за пять минут будут доставлять пассажиров от парка «Кашкадан» к ТЦ «Юрюзань». Для привлечения инвесторов власти рассчитывали построить торговый комплекс при канатной дороге площадью 10 тысяч кв. м. Эти планы так и остались на бумаге наряду с такими проектами, как метробус, скоростной трамвай и метро.