Нарколог Азат Асадуллин: «В Башкирии смертность от передозировки выросла в два раза»

— Если мы возьмем глобальную наркоситуацию в мире, то там уже год – полтора идет рост потребления опиоидов, мы просто догоняем тренд. А в США только отгремел «опиоидный кризис», правда, он был связан с бесконтрольным или малоконтролируемым приемом «аптечных» обезболивающих опиоидного ряда. Также активно продолжается поступление синтетических наркотиков, которые с каждым годом становятся все более «грязными» и низкокачественными. Они занимают до 2/3 нелегального рынка, — отмечает Азат Асадуллин.