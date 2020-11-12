Вечная «удаленка», новая ёлка и повышение платы за детсад. Итоги дня в Башкирии

Вузы Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве образования РФ. Региональным университетам рекомендовано перевести студентов на удалёнку, исходя из эпидобстановки. В дистанционном режиме пройдет и зимняя сессия.
Накануне вечером глава Башкирии Радий Хабиров потребовал приостановить вырубку деревьев около парка Гафури. Однако уже сегодня ситуация кардинально изменилась. Заместитель гендиректора ГК «ЖилСтройИнвест» Иван Зорин заявил, что вырубка продолжается и объяснил свою позицию.
Глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах. Чиновник отметил, что в 2020 году увеличилась тяжесть последствий ДТП. При этом лишь небольшой процент ДТП происходит из-за сопутствующих условий: качества дорожного покрытия, снежных накатов. По мнению Алана Марзаева, смерти происходят из-за того, что одни водители садятся пьяными за руль, а другие нарушают ПДД. Да и вообще, проблему нужно решать комплексно.
В Уфе на Советской площади установят новую пиксельную ёлочку. На её покупку из городского бюджета уже выделили более 18 миллионов рублей. Ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра. Кто именно установит нарядную красавицу пока неизвестно.
Не очень хорошая новость для родителей. Министерство образования Башкирии опубликовало документ, в котором говорится о повышении стоимости ежемесячной платы за детский сад. Несмотря на это, вы все еще можете рассчитывать на компенсации.