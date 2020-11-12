Вечная «удаленка», новая ёлка и повышение платы за детсад. Итоги дня в Башкирии

Глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах. Чиновник отметил, что в 2020 году увеличилась тяжесть последствий ДТП. При этом лишь небольшой процент ДТП происходит из-за сопутствующих условий: качества дорожного покрытия, снежных накатов. По мнению Алана Марзаева, смерти происходят из-за того, что одни водители садятся пьяными за руль, а другие нарушают ПДД. Да и вообще, проблему нужно решать комплексно.