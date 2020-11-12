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Вечная «удаленка», новая ёлка и повышение платы за детсад. Итоги дня в Башкирии

12 ноября 2020, 16:01
Фото: vk.com
Главные новости на 12 ноября в Башкирии.

Вузы Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве образования РФ. Региональным университетам рекомендовано перевести студентов на удалёнку, исходя из эпидобстановки. В дистанционном режиме пройдет и зимняя сессия.

Вузы Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года
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Накануне вечером глава Башкирии Радий Хабиров потребовал приостановить вырубку деревьев около парка Гафури. Однако уже сегодня ситуация кардинально изменилась. Заместитель гендиректора ГК «ЖилСтройИнвест» Иван Зорин заявил, что вырубка продолжается и объяснил свою позицию.

ГК «ЖилСтройИнвест» опроверг остановку вырубки деревьев в парке Гафури в Уфе
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Глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах. Чиновник отметил, что в 2020 году увеличилась тяжесть последствий ДТП. При этом лишь небольшой процент ДТП происходит из-за сопутствующих условий: качества дорожного покрытия, снежных накатов. По мнению Алана Марзаева, смерти происходят из-за того, что одни водители садятся пьяными за руль, а другие нарушают ПДД. Да и вообще, проблему нужно решать комплексно.

Глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах
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В Уфе на Советской площади установят новую пиксельную ёлочку. На её покупку из городского бюджета уже выделили более 18 миллионов рублей. Ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра. Кто именно установит нарядную красавицу пока неизвестно.

В Башкирии с нового года повысят плату с родителей за детский сад
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Администрация Уфы выделила более 18 млн рублей на покупку новой пиксельной ёлки
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Не очень хорошая новость для родителей. Министерство образования Башкирии опубликовало документ, в котором говорится о повышении стоимости ежемесячной платы за детский сад. Несмотря на это, вы все еще можете рассчитывать на компенсации.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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