В Башкирии появится каталог мастеров-ремесленников

Напомним, республиканский Центр народно-художественных промыслов входит в состав объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Организация создана для возрождения, сохранения, развития, изучения и популяризации народных художественных промыслов, ремесел, исторически и географически сложившихся в Башкирии. В числе услуг, которые Центр предоставляет предпринимателям-ремесленникам, — содействие в получении господдержки, вывод на рынок новых продуктов, участие в российских и международных выставках, консультации по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов МСП.