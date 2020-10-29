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Posted 29 октября 2020, 08:06

Published 29 октября 2020, 08:06

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В Башкирии приняли закон о платных парковках

В Башкирии приняли закон о платных парковках

29 октября 2020, 08:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
86 депутатов Госсобрания республики поддержали проект.

Депутаты Курултая Башкирии в третьем чтении приняли закон о платных парковках. Инициативу поддержали 86 голосовавших, 14 выступили против. Еще двое участие в голосование не принимали.

Несмотря на принятие закона, депутаты Госсобрания высказывались о необходимости продлить время бесплатной парковки возле спортивных объектов и больниц. Некоторые из них обеспокоились тем, что в Уфе может не остаться бесплатных парковочных мест из-за знаков, запрещающих стоянку транспорта.

Законопроект «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан» позволит устанавливать плату за парковку на муниципальных или государственных землях республики. Согласно документу, парковка вдоль дорог будет бесплатной после 21 часа и в выходные дни, в рабочее время — только первые 20 минут, а также не менее часа — около спортивных объектов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, зданий органов госвласти или местного самоуправления. Единственной полностью бесплатной территорией в республике планируется признать дворы — общее имущество жителей многоквартирных домов. Право бесплатного пользования платными стоянками в любое время будет предоставлено участникам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Ранее зампредседателя Курултая РБ Рустем Ахмадинуров заявлял, конечная цель этой инициативы — пересадить уфимцев на общественный транспорт и не допускать в столице десятибалльных пробок.

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