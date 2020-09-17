«Я чьей-то крови буду просить». В Башкирии растет смертность в ДТП – изучаем причины

— Я считаю, что чем быстрее за безопасность будут отвечать сразу три ведомства: МВД, Минтранс и Минпромторг, тем лучше. Минтрансу надо наращивать инвестиции в федеральную дорожную сеть и, как минимум, строить на порядок больше автомагистралей, чем сейчас. Минпромторгу надо создавать программы замены морально, но не физически, устаревших автомобилей на новые, надо выдавать сертификаты, как они делали в 2011 году (но забыли этот успешный опыт), надо с банками устраивать специальные кредитные программы-рассрочки. И так далее по списку. Тогда всё будет в рамках разума и логики, — считает эксперт.