«Я чьей-то крови буду просить». В Башкирии растет смертность в ДТП – изучаем причины

«У Башкирии не лучшая статистика»
На фоне участившихся аварий на дорогах с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, глава Башкирии Радий Хабиров напомнил о поставленной перед членами правительства задаче - бороться со смертностью на дорогах. Руководитель региона обеспокоен количеством умерших на дорогах за прошедшие 8 месяцев 2020 года - 280 человек. Хотя за год, по планам чиновников, число погибших не должно превышать 400.
— Я это так не оставлю, и, когда год завершать мы будем и вы мне будете докладывать, я чьей-то крови буду просить, — заявил Радий Хабиров.
По данным «Росстата», в 2019 году по количеству аварий на 100 тысяч населения лидирует Челябинская область — 123,2 ДТП. При том, что в Башкирии произошло наименьшее количество аварий с пострадавшими, республика лидирует по количеству летальных исходов в результате ДТП — 11,6 погибших на 100 тысяч населения. Несмотря на то, что в Татарстане за год произошло больше дорожно-транспортных происшествий, погибших там все равно меньше, чем в Башкирии — 9,7 на 100 тысяч населения.
— К сожалению, у Башкортостана по количеству летальных исходов в ДТП действительно не лучшая статистика, подытожил профессор Айрат Халиков.
«Кто виноват?»
В Госкомтрансе Башкирии объясняют, что вопрос обеспечения безопасности дорожного движения относится к компетенции Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РБ. А значит именно они будут отвечать за показатели смертности на дорогах в результате ДТП.
В то же время, по словам главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, одной из основных причин возникновения ДТП является неудовлетворительное состояние уличных дорог и трасс в Башкирии. Из-за разбитых ухабистых дорог за 2019 год произошло 36,4% аварий от общего числа, в которых погибли 164 человека, а 2001 получили серьезные ранения. В 2019 году, по данным ГИБДД Башкирии, было выписано более 24 тысяч предписаний с требованием отремонтировать дороги, а за их неисполнение оштрафованы более сотни должностных и юридических лиц. Такие данные он озвучил на пресс-конференции по итогам 2019 года.
— Решать проблему нужно системно. Сейчас у нас очень много наездов на пешеходов. Госкомтранс должен разделить встречные полосы, потоки транспортных средств. Нужно больше подземных и надземных пешеходных переходов. В населенных пунктах должна быть хорошая освещенность. Все это хорошо повлияло бы на статистику, — пояснили в отделе пропаганды «Безопасного дорожного движения» ГИБДД
В Госкомтрансе же наоборот, главной проблемой называют несоблюдение водителями правил дорожного движения, ответственность за которую несет ГИБДД.
— Основной причиной совершения ДТП со смертельным исходом является небезопасная скорость движения (в случаях выезда автомобиля на встречную полосу) и игнорирование пешеходами элементарных ПДД (в частности пересечение дороги в неположенном месте и движение пешеходов по проезжей части, в темное время суток в темной одежде без светоотражающих элементов), — прокомментировали в Госкомтрансе Башкирии.
Член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов считает, что ответственность за смертность на дорогах не должна лежать только на силовой структуре МВД. Как минимум еще на два ведомства обязаны разделить с ГИБДД эту ответственность.
— Я считаю, что чем быстрее за безопасность будут отвечать сразу три ведомства: МВД, Минтранс и Минпромторг, тем лучше. Минтрансу надо наращивать инвестиции в федеральную дорожную сеть и, как минимум, строить на порядок больше автомагистралей, чем сейчас. Минпромторгу надо создавать программы замены морально, но не физически, устаревших автомобилей на новые, надо выдавать сертификаты, как они делали в 2011 году (но забыли этот успешный опыт), надо с банками устраивать специальные кредитные программы-рассрочки. И так далее по списку. Тогда всё будет в рамках разума и логики, — считает эксперт.
«Что делать?»
Эксперт, заведующий кафедры судебной медицины БГМУ, профессор Айрат Халиков считает, что если говорить о стране в целом, то, несмотря на принимаемые меры, достичь поставленных целей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не удастся ни в одном регионе России. И на это есть свои причины.
— Согласно данным, в 2019 году в Российской Федерации на 100 тыс. населения в ДТП умерло 11,6 человек. Сейчас на дворе 2020 год. Целевая цифра, озвученная Президентом — 4 человека на 100 тыс. населения. Нетрудно догадаться, что за 4 года таких показателей достичь попросту нереально. Приблизиться можно, сократить данный показатель, скажем, до 8-9 человек на 100 тыс. населения, но не более того. Нужно быть реалистами, — говорит Халиков.
В случае летальных исходов речь должна идти не только о качестве дорог, безопасном вождении. Очень важно в кратчайшие сроки оказать пострадавшему в ДТП первую неотложную помощь. Объем данных манипуляций небольшой, при должном умении их могут выполнить простые школьники, но времени они порой выигрывают для медиков очень много.
— Вдруг, это дорога в глухом районе, расстояние до ближайшей ЦРБ, например, 30-40 километров. Не стоит забывать, что дороги там далеко не самые лучшие и медики на место приедут не так скоро, как хотелось бы. Час, полтора часа. За это время человека можно потерять. Люди, оказавшиеся рядом с пострадавшим должны уметь оказать неотложную помощь, — сказал Айрат Халиков.
По словам заведующего кафедрой судебной медицины БГМУ, в республике только начали двигаться в этом направлении. Например, увеличение финансирования санавиации в 2020 году с 17 до 50 миллионов рублей, строительство 8 вертолетных площадок в районах республики уже к концу этого года должны положительно сказаться на статистике смертности. Однако нам все равно есть, к чему стремиться.
— Контролировать состояние всех российских дорог одновременно практически невозможно, где-то проблемные места всегда будут. Безусловно, когда мы говорим о таких странах, как Швеция или Норвегия — показатели в 3-4 человека на 100 тыс. населения там достижимы, но не в масштабах такой огромной страны, как наша. Как показывает статистика в других странах, намного ниже смертность в тех городах, где хорошо развиты велосипедные дорожки и общественный транспорт,считает профессор.
Профессор указывает на прямую связь между количеством ДТП и транспортная загруженностью в регионах. В Башкирии число легковых автомобилей с каждым годом растет, а это значит, что общественный транспорт пока не может удовлетворить растущий спрос населения на доступную и комфортную мобильность. Судя по цифрам этот вопрос жители республики предпочитают решают за счет покупки личного автотранспорта.