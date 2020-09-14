Застройщиков жилья будут контролировать по-новому

Постановление направлено и на защиту прав застройщиков, считает член Генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. «Внеплановые проверки и контрольные мероприятия — это два разных вида контроля. Все эти виды контроля существовали и до постановления. Но если раньше по итогам контрольных мероприятий при выявлении нарушения законодательства сразу следовало привлечение к ответственности (причем суды, как правило, оставляли санкции в силе, а штрафы назначали очень высокие — от 200 тысяч и до миллиона рублей), то теперь привлечение к ответственности возможно только после проведения внеплановой проверки. Также добавлена важная функция — профилактика и пресечение совершения правонарушений. То есть теперь контрольно-надзорные органы должны консультировать застройщиков и выносить предостережения, а не сразу штрафовать».