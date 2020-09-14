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Застройщиков жилья будут контролировать по-новому

14 сентября 2020, 09:57
Фото: pixabay.com
Вступили в силу требования к организации и проведению госконтроля в области долевого строительства. Надзорные органы смогут контролировать застройщиков даже без их ведома, сообщает «Российская газета».

Например, анализируя ежеквартальную отчетность компании — нет ли в ней признаков нецелевого использования средств дольщиков или несоблюдения графиков строительства. Могут проводиться внеплановые проверки застройщиков. Поводом для них станет, в частности, выявление нарушений по ежеквартальной отчетности. Контролеры должны принимать меры по пресечению и устранению застройщиками нарушений. Органам исполнительной власти регионов рекомендуется определить норматив штатной численности работников из числа своих сотрудников, которые займутся контролем за застройщиками.

Требования не вводят новых обязанностей для застройщиков, а лишь регламентируют организацию и проведение государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, пояснили «РГ» в Минстрое.

Никаких новых дополнительных проверок застройщикам ждать не стоит. Документ, вступающий в силу 12 сентября, призван упорядочить уже действующие, согласно закону об участии в долевом строительстве, нормы и правила. Правила нацелены на защиту интересов и прав участников долевого строительства,отмечает член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Государство в связи с реформой долевого строительства хочет увеличить штатную численность и утвердить регламент работы сотрудников муниципалитетов, администраций, которые будут заниматься техническим надзором в сфере долевого строительства, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Это дополнительный административный контроль за застройщиками в соответствии с законом об участии в долевом строительстве.

Постановление направлено и на защиту прав застройщиков, считает член Генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. «Внеплановые проверки и контрольные мероприятия — это два разных вида контроля. Все эти виды контроля существовали и до постановления. Но если раньше по итогам контрольных мероприятий при выявлении нарушения законодательства сразу следовало привлечение к ответственности (причем суды, как правило, оставляли санкции в силе, а штрафы назначали очень высокие — от 200 тысяч и до миллиона рублей), то теперь привлечение к ответственности возможно только после проведения внеплановой проверки. Также добавлена важная функция — профилактика и пресечение совершения правонарушений. То есть теперь контрольно-надзорные органы должны консультировать застройщиков и выносить предостережения, а не сразу штрафовать».

#Новости#Антон Селиверстов#Общество
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