Протестное настроение жителей Башкирии не убывает. Почему — объясняют политологи

— Протестные настроения растут по всей стране и Башкирия здесь не исключение. Именно этим последние события и объясняются. Властям просто надо было действовать более аккуратно. Тогда никакого скандала не случилось бы. Дело ведь не в Куштау. Два года назад БСК уже проводила там какие-то разведывательные работы, пробурила с десяток скважин и тогда эта история вообще никого не заинтересовала. Сейчас все вспыхнуло тоже не из-за того, что эта гора кому-то особенно нужна — нет, это всего лишь повод. Людям, которые сочли себя оскорбленными высокомерным поведением властей, просто захотелось показать последним зубы, уверен он.