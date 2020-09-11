«Желания спасти не было». Экс-члены «Башкорт» ответили на интервью Азата Бадранова

«Бадранов пришёл на встречу как будто тот человек который только что завоевал Рим. Наглый тон, завышенная самооценка, хамская манера ведения разговора. Как такового разговора не было, был поставлен ультиматум Алсынову из трёх пунктов: 1) Переименовываем организацию на любое другое название, но только убираем название «Башкорт» 2) Все проводимые организацией акции и мероприятия согласовываются непосредственно с властями. 3) Все статьи и посты которые выкладываются в официальной группе «Башкорт» в ВК и других интернет площадках организации согласовываются с властями. Естественно после таких условий Бадранов в вежливой форме был послан куда подальше»,сообщают они через телеграм-канал.