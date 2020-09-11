«Желания спасти не было». Экс-члены «Башкорт» ответили на интервью Азата Бадранова

Ответная реакция активистов уже несуществующей БОО «Башкорт» на интервью чиновника появилась в телеграм-канале «КушТау on-line». Бывший руководитель организации Фаиль Алсынов в телефонном разговоре подтвердил корреспонденту Медиакорсети, что в этом посте действительно содержится ответ экс-членов организации.
В частности, бывшие члены организации проясняют историю встречи Бадранова, представителей силовых ведомств и «Башкорта» в ноябре 2018 года. Они подтверждают, что такая встреча действительно состоялась, но «никакого желания спасти организацию со стороны властей не было».
«Бадранов пришёл на встречу как будто тот человек который только что завоевал Рим. Наглый тон, завышенная самооценка, хамская манера ведения разговора. Как такового разговора не было, был поставлен ультиматум Алсынову из трёх пунктов: 1) Переименовываем организацию на любое другое название, но только убираем название «Башкорт» 2) Все проводимые организацией акции и мероприятия согласовываются непосредственно с властями. 3) Все статьи и посты которые выкладываются в официальной группе «Башкорт» в ВК и других интернет площадках организации согласовываются с властями. Естественно после таких условий Бадранов в вежливой форме был послан куда подальше»,сообщают они через телеграм-канал.
Далее бывшие активисты «Башкорта» отрицают, что состоялась повторная встреча через полгода на Всемирном Курултае башкир, где по словам вице-премьера, один из руководителей организации предложил вернуться к ноябрьскому разговору.
«Башкорт» также прокомментировал слова Азата Бадранова о том, что организация работала на администрацию бывшего руководителя региона Рустэма Хамитова.
«Эта байка ходит с самого основания организации и запустили её специально, чтобы хоть как-то наложить на неё тень. Сейчас очень удобно сваливать на кого-то когда, как говорится, у самого жопа в дерьме», говорится в ответе.
Кроме того, экс-члены организации вспомнили о прошлом чиновника, когда тот, по их словам, был членом другой башкирской общественной организации — «Союза башкирской молодежи» и выступал с разгромной речью на Всемирном курултае башкир, где требовал для республики возврата суверенитета и договорных отношений.
Ровно того, чего требовала организация «Башкорт». Только одни сейчас признаны экстремистами, а другой сидит в Белом доме, подчеркивают авторы ответного текста.